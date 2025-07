Alors qu’elle avait atteint une seule fois les quarts à Wimbledon avant cette édition, Iga Swiatek s’est imposée en finale ce samedi grâce à une victoire écra­sante sur la 12e mondiale, Amanda Anisimova : 6–0, 6–0.

Vainqueure à 24 ans d’un 6e titre en Grand Chelem, la Polonaise a évoqué l’im­por­tance de ce sacre dans des propos relayés par L’Equipe.

Question : « Comment classez‐vous ce titre de Wimbledon par rapport à vos autres victoires en Grand Chelem ? »

« Oh mon Dieu, c’est la ques­tion la plus diffi­cile (sourire). Je pense que le fait que ce soit sur le gazon le rend plus spécial. C’est sûr que les émotions sont plus fortes parce qu’à Roland‐Garros, je sais que je peux bien jouer, et je sais que je peux le prouver chaque année. Ici, je n’en étais pas sûr. J’avais aussi besoin de me le prouver. Je ne vais pas classer mes titres parce que j’ai beau­coup de respect pour les autres tour­nois. J’ai travaillé très dur pour gagner tous les autres tour­nois du Grand Chelem. Il n’y a donc pas lieu de choisir entre eux. »