Incroyable. Personne au 21e siècle n’a fait aussi bien. Pas même les soeurs Williams.

Grâce à son succès au 1er tour de Wimbledon ce mardi sur le Centre Court, Iga Swiatek enchaîne une 36e victoire consé­cu­tive, soit une de plus que Venus, et deux de plus que Serena. Malgré un petit trou d’air vite rattrapé en début de deuxième set, la numéro 1 mondiale a parfai­te­ment réussi la tran­si­tion terre battue – gazon contre la 252e mondiale Jana Fett (6–0, 6–3).

Elle égalise Monica Seles et n’est plus qu’à une longueur de Martina Hingis. En revanche, Chris Evert (55), Margaret Court (57), Steffi Graf (66) et surtout Martina Navratilova (74) restent très loin pour le moment.

📊 Tenistas con más victo­rias conse­cu­tivas (Open Era/Women’s Singles):



🇺🇸🇨🇿 Navratilova, 74 (1984)

🇩🇪 Graf, 66 (1989–1990)

🇦🇺 Court, 57 (1972–1973)

🇺🇸 Evert, 55 (1974)



🇨🇭 Hingis, 37 (1997)

🇺🇸🇷🇸 Seles, 36 (1990)

🇵🇱 IGA SWIATEK, 36 (2022)

🇺🇸 Venus, 35 (2000)



📝 Best Streak pic.twitter.com/GUy3y9tQKH — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) June 28, 2022

Swiatek affron­tera la Néerlandaise Lesley Kerkhove (138e) au 2e tour.