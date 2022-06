Dans une forme éblouis­sante avant son arrivée sur les instal­la­tions de Wimbledon cette semaine, la numéro une mondiale, Iga Swiatek, a décidé couper net avec la compé­ti­tion afin de se ressourcer autant physi­que­ment que menta­le­ment. Une situa­tion qu’elle va devoir apprendre à gérer sur un tournoi aussi exigeant.

« Il n’y a pas eu de bles­sure ou d’in­con­fort. J’avais besoin de temps pour me reposer après une saison aussi intense. Ce n’était pas facile de jouer autant de matchs d’af­filée et de gagner des titres. J’ai pris la bonne déci­sion d’ar­rêter pour rester en forme. Je me sens normal. Concernant mon statut de numéro une mondiale, cela semble encore surréa­liste quand je le dis à haute voix. Mais au jour le jour, je m’y suis habi­tuée. J’essaie d’uti­liser cette posi­tion et d’en tirer le meilleur parti. »