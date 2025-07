Pourquoi ne pas avoir laissé un jeu à son adver­saire, Amanda Anisimova, en finale de Wimbledon (6−0, 6–0) ? C’est la ques­tion très éton­nante qui a été posée à Iga Swiatek, dont la réponse est relayée par Tennis Uptodate.

« Je ne l’ai pas fait et je pense que n’im­porte quel athlète compren­drait cela. Évidemment, je suis quel­qu’un d’émotif, donc à l’in­té­rieur, je ressens beau­coup plus que ce que je montre à l’ex­té­rieur. Et bien sûr, dans ce tournoi, je savais que je devais être coura­geuse. En finale, je savais aussi que j’étais un peu plus nerveuse, donc je savais que je devais rester dans ma bulle, me concen­trer sur chaque point et ne rien prendre pour acquis, me battre sur chaque point. »