Philosophe après sa défaite face à Cornet, la numéro 1 mondiale a très envie de tourner la page du gazon où elle n’ar­rive pas à mettre en place son jeu.

« Pour retourner une situa­tion défa­vo­rable, vous devez avoir un plan, savoir pour quoi vous jouez, et je ne l’avais pas ici. Je pensais que grâce à la confiance que j’avais en arri­vant, j’al­lais me sentir mieux sur le gazon. Je suis un peu déçu, mais j’es­père pouvoir m’en­tendre avec l’herbe un jour. Je suis géné­ra­le­ment dur avec moi‐même lorsque je perds, mais je savais que cela allait arriver et je savais que cela se produi­rait dans ce tournoi. Dès le premier entraî­ne­ment, je n’avais pas l’air bien. Ce n’est peut‐être pas la bonne atti­tude à adopter pour un tournoi, mais lorsque vous essayez beau­coup de choses et que vous ne trouvez pas la solu­tion, même à l’en­traî­ne­ment, il est diffi­cile de penser que vous avez une chance de faire quelque chose d’important »