Iga Swiatek n’avait plus parlé de Rafael Nadal depuis un petit moment. Au moins depuis Roland‐Garros… Lors du media day à Wimbledon, à deux petits jours du début du tournoi (28 juin au 10 juillet), la numéro 1 mondiale a expliqué pour­quoi elle admi­rait encore plus le Majorquin après cette première partie de saison.

« C’est incroyable ce qu’il fait. J’ai regardé la finale de l’Open d’Australie en direct et j’ai pu voir tout le travail qu’il fait pour rester à son meilleur niveau. Même quand il ne joue même pas son meilleur tennis, il parvient à faire preuve de courage et à trouver des solu­tions sur le terrain. La façon dont il gère les bles­sures et l’énorme douleur qu’il ressent est une énorme source d’ins­pi­ra­tion. Il y a peu d’ath­lètes inspi­rants comme Rafa. »