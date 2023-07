Iga Swiatek a d’ores et déjà égalé son meilleur résultat à Wimbledon avec sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale. Cette année à Londres, la numéro 1 mondiale explique jouer l’es­prit libre.

« Je me sens plus détendue. Je pense que c’est aussi parce que j’ai gagné Roland‐Garros et que j’ai l’im­pres­sion que la pres­sion est un peu retombée parce que j’ai déjà atteint l’ob­jectif que je m’étais fixé pour la saison. Je n’ai pas besoin de penser à autre chose qu’à jouer. Je pouvais dire la même chose de l’année dernière mais cette fois‐ci, c’est un peu diffé­rent parce que j’ai l’im­pres­sion d’avoir plus d’es­pace libre dans ma tête pour déve­lopper mon jeu et travailler mes compé­tences sur gazon. »

La Polonaise, qui n’a pour le moment pas concédé de set, affron­tera Belinda Bencic pour une place en quarts.