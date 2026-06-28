Bien qu’elles soient âgées respec­ti­ve­ment de 44 et 46 ans, Serena et Venus Williams conti­nuent de jouer et de faire parler d’elles dans le monde du tennis.

À l’ap­proche de Wimbledon (du 29 juin au 12 juillet), Iga Swiatek a d’ailleurs partagé une anec­dote sur son premier souvenir de Venus Williams, alors qu’elle n’était encore qu’une jeune joueuse inconnue du grand public.

Iga Swiatek shares a nice memory of Venus Williams



“She was like the first person on WTA who held the door for me, for like 10 seconds for me to walk. I was no one. I was like, ‘Wow. Venus Williams just held the door for me’”



😂😂😂 pic.twitter.com/s0Ha4kIexU — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 27, 2026

« C’était en quelque sorte la première personne sur le circuit WTA à m’avoir tenue la porte, pendant environ 10 secondes, pour me laisser passer. Je n’étais personne. Je me suis dit : ‘Waouh. Venus Williams vient de me tenir la porte.’ »