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Swiatek : « Quand je n’étais personne, c’est la première joueuse du circuit à m’avoir tenue la porte, pendant environ dix secondes, pour me laisser passer »

Par
Baptiste Mulatier
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Bien qu’elles soient âgées respec­ti­ve­ment de 44 et 46 ans, Serena et Venus Williams conti­nuent de jouer et de faire parler d’elles dans le monde du tennis. 

À l’ap­proche de Wimbledon (du 29 juin au 12 juillet), Iga Swiatek a d’ailleurs partagé une anec­dote sur son premier souvenir de Venus Williams, alors qu’elle n’était encore qu’une jeune joueuse inconnue du grand public.

« C’était en quelque sorte la première personne sur le circuit WTA à m’avoir tenue la porte, pendant environ 10 secondes, pour me laisser passer. Je n’étais personne. Je me suis dit : ‘Waouh. Venus Williams vient de me tenir la porte.’ »

Publié le dimanche 28 juin 2026 à 14:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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