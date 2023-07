Avant de s’im­poser contre Belinda Bencic (6–7(4), 7–6(2), 6–3) en huitièmes de finale de Wimbledon, Iga Swiatek a dû sauver deux balles de match sur son service à 5–6 dans le deuxième set.

« Honnêtement, je ne me souviens même pas de ce qui s’est passé. Mais d’après ce que je sais, en général, je sais que je n’ai rien à perdre. Je sais que le joueur qui est censé gagner ce point a un peu plus de pres­sion. Je sais aussi ce que c’est que d’avoir des balles de match et d’es­sayer de les conclure, mais sans être trop impa­tient. Je voulais juste jouer mon jeu, quelle que soit la situa­tion. Je suis contente de l’avoir fait », a expliqué en confé­rence de presse la numéro 1 mondiale, qui affron­tera Elina Svitolina pour une place dans le dernier carré.