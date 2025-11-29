Iga Swiatek a donné une interview au Guardian où elle est revenue sur sa finale à Wimbledon. Interrogée sur le score et sur son attitude sur le court où même à 6–0, 5–0 elle ne lâchait rien comme si elle était en danger, la joueuse polonaise a été très claire. Son aveu en dit long sur son mental ce jour là.
« Je ne pensais pas vraiment à l’aspect que ça avait. Je jouais simplement et je ne voulais pas offrir de points gratuits, c’est une finale de Wimbledon, et je voulais vraiment la gagner »
Publié le samedi 29 novembre 2025 à 09:45