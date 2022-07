La marche était trop haute pour Harmony Tan contre la puis­sante Amanda Anisimova. Éliminée en huitièmes de finale, la Française ressort épuisée de ce magni­fique parcours à Wimbledon mais évidem­ment très satisfaite.

« Les deux derniers jours, j’ai dormi douze heures par nuit et ça ne m’était jamais arrivé… Je n’avais jamais ressenti ça (…) Parvenir en deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem, ça n’ar­rive pas tous les jours. C’est un petit cap de passé. En mars, j’avais dit à Sam Sumyk (son coen­traî­neur) que j’ai­me­rais bien y arriver. Objectif coché. Ça m’a montré que je pouvais battre de très bonnes joueuses et que je savais jouer sur gazon. L’image la plus forte restera d’avoir battu Serena sur le Centre Court. L’émotion la plus forte que j’ai pu ressentir dans ma carrière », a confié Tan, qui va devoir vite repartir au combat pour valider sa place dans le grand tableau de l’US Open.