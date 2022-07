Revenant, sur le plateau de BeIn Sports, sur sa magni­fique victoire face à Serena Williams au premier tour de Wimbledon après une rencontre intense de 3h10 de jeu, Harmony Tan, révé­la­tion trico­lore de ce Grand Chelem londo­nien, a lâché une anec­dote à propos de sa poignée de main avec l’Américaine au filet.

Et visi­ble­ment, Serena a une sacrée poigne. « Non, pas de mot. Elle ne m’a rien dit, elle m’a souri, mais par contre, elle m’a serré la main et je ne m’at­ten­dais pas qu’elle le fasse avec autant de force. Je ne m’en rendais pas compte, mais dès qu’elle m’a serré la main, j’ai dit, ‘mais qu’est‐ce qu’elle sert fort !’ »