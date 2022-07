Après sa reten­tis­sante victoire contre Serena Williams, Harmony Tan avait décidé de se retirer du tournoi de double, quelques heures avant son match. Une déci­sion qui avait mis en colère sa parte­naire, l’Allemande Tamara Korpatsch, très piquante envers la Française sur les réseaux sociaux. Désormais quali­fiée pour le 3e tour en simple, Harmony a mis les choses au clair en confé­rence de presse.

« Ma parte­naire a été énervée. Mais je lui ai expliqué que je ne voulais pas rentrer sur le court en étant à 10 %, et qu’il y avait des filles de double en forme qui atten­daient de jouer. Elle m’avait même demandé de rentrer sur le court et de voir ce que ça donne et je n’avais pas envie de le faire. Ce matin (jeudi), j’ai reçu un message d’elle qui s’est excusé en disant qu’elle avait posté ça sous les coups de la colère. Moi, je n’ai pas de problème. Ce genre de drama, ça arrive très souvent chez les filles… »

Tan va affronter la Britannique Katie Boulter pour une place en huitièmes de finale.