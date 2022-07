Président de la fédé­ra­tion russe de tennis ainsi que capi­taine de l’équipe de Coupe Davis, Shamil Tarpischev est un person­nage assez sulfu­reux du monde de la petite balle jaune. On se souvient notam­ment de ses liens troubles avec le crime orga­nisé ainsi que ses décla­ra­tions honteuses à propos d’une des soeurs Williams.

Plus tôt cette année, il a notam­ment fait parler de lui en taclant sèche­ment Elina Svitolina et même Andrey Rublev à propos du conflit entre la Russie et l’Ukraine.

En bon provo­ca­teur, ce cher Shamil a donc logi­que­ment décidé de jeter de l’huile sur le feu après le titre d’Elena Rybakina à Wimbledon, natu­ra­lisée kazakh mais née et élevée en Russie. « C’est formi­dable ! Bien joué Rybakina ! Nous avons remporté le tournoi de Wimbledon », a réagi Tarpischev, cité par l’agence de presse russe Ria Novosti.

Pour rappel, Wimbledon a décidé il y a plusieurs semaines d’ex­clure tous les joueurs russes et biélo­russes de son édition 2022 afin de « marquer le coup ». Une déci­sion qui a pris un sérieux coup de vieux depuis quelques heures…