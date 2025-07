Consultante pour beIN Sports, l’ex‐12e joueuse mondiale, Tatiana Golovin, a expliqué pour­quoi elle appré­ciait tout parti­cu­liè­re­ment la person­na­lité de Jannik Sinner, tombeur de Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon dimanche.

« La person­na­lité de Sinner est telle­ment diffé­rente de celle d’Alcaraz. Il est discret, humble, respec­tueux. J’aime énor­mé­ment ce person­nage. C’est aussi un bel exemple à montrer. C’est vrai que Carlos est plus dans le partage. Il veut partager sa joie. Lui, c’est un peu plus dans la modestie, l’hu­mi­lité. Et je trouve ça super inté­res­sant d’avoir ces deux grands cham­pions en même temps pour nous faire vibrer de cette façon. »