Consultante pour beIN Sports durant Wimbledon, qui a débuté ce lundi, l’ancienne 12e joueuse mondiale Tatiana Golovin a tenu à souli­gner le travail de l’ombre accompli par Carlos Alcaraz.

« Ce qu’il arrive à montrer sur les trois derniers mois, ce n’est pas un hasard. C’est telle­ment de travail, telle­ment de rigueur. Alors peut‐être qu’il le montre moins que Djokovic, Federer ou Nadal, mais je pense que son sérieux et son profes­sion­na­lisme sont tout aussi impor­tants. Et peut‐être que tout ce qui a été dit dans la presse, et dans ce docu­men­taire qui a été fait sur lui, n’était pas tout à fait la vérité. Tenir plus de cinq heures en finale à Roland‐Garros, enchaîner ensuite avec cette victoire aux Queens, en chan­geant de surface, ce n’est vrai­ment pas un hasard. »