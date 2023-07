Taylor Fritz n’était pas devant son poste de télé­vi­sion pour voir la leçon infligée par Novak Djokovic à Jannik Sinner.

Cependant, après l’in­ci­dent entre l’ar­bitre et le Serbe, l’Américain n’a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux en expli­quant que cette règle ne « ressem­blait » pas à Novak et qu’elle était trop peu souvent appli­quée à son goût alors que des joueurs pouvaient être régu­liè­re­ment sanctionnés.

« Je ne peux pas parler de ce cas précis car je ne l’ai pas vu. Novak ne me vient pas à l’es­prit quand je pense à cette règle, mais il y a certains joueurs qui prolongent beau­coup leurs grogne­ments sur des points impor­tants pour vous décon­cen­trer et cela devrait être plus souvent signalé par les arbitres » a déclaré le neuvième joueur mondial sur son compte Twitter.