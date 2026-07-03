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Taylor Fritz annonce la couleur : « J’aimerais être celui qui y parvienne. C’est mon objectif professionnel »

Par
Baptiste Mulatier
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Qui succè­dera à Andy Roddick, dernier vain­queur améri­cain en Grand Chelem du côté des hommes (US Open 2003) ? 

Prétendant au titre à Wimbledon, où il avait atteint les demi‐finales l’an dernier, Taylor Fritz a évoqué cette ambi­tion au micro d’ESPN. 

« Je l’ai toujours dit, je ne sais pas si c’est moti­vant. J’aimerais être celui qui y parvienne. Je pense que tous les Américains veulent être ceux qui y parviennent. Au final, c’est mon objectif profes­sionnel. Évidemment, j’ai déjà atteint une finale (US Open 2024). Tant que mon corps me le permettra et que je me sentirai bien, j’espère pouvoir conti­nuer à concourir encore quelques années. »

Vainqueur de ses deux premiers matchs sans concéder de set, le 7e joueur mondial affron­tera Lorenzo Sonego pour une place en huitièmes de finale. 

Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 14:53

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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