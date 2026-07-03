Qui succè­dera à Andy Roddick, dernier vain­queur améri­cain en Grand Chelem du côté des hommes (US Open 2003) ?

Prétendant au titre à Wimbledon, où il avait atteint les demi‐finales l’an dernier, Taylor Fritz a évoqué cette ambi­tion au micro d’ESPN.

« Je l’ai toujours dit, je ne sais pas si c’est moti­vant. J’aimerais être celui qui y parvienne. Je pense que tous les Américains veulent être ceux qui y parviennent. Au final, c’est mon objectif profes­sionnel. Évidemment, j’ai déjà atteint une finale (US Open 2024). Tant que mon corps me le permettra et que je me sentirai bien, j’espère pouvoir conti­nuer à concourir encore quelques années. »

Vainqueur de ses deux premiers matchs sans concéder de set, le 7e joueur mondial affron­tera Lorenzo Sonego pour une place en huitièmes de finale.