Qui succèdera à Andy Roddick, dernier vainqueur américain en Grand Chelem du côté des hommes (US Open 2003) ?
Prétendant au titre à Wimbledon, où il avait atteint les demi‐finales l’an dernier, Taylor Fritz a évoqué cette ambition au micro d’ESPN.
« Je l’ai toujours dit, je ne sais pas si c’est motivant. J’aimerais être celui qui y parvienne. Je pense que tous les Américains veulent être ceux qui y parviennent. Au final, c’est mon objectif professionnel. Évidemment, j’ai déjà atteint une finale (US Open 2024). Tant que mon corps me le permettra et que je me sentirai bien, j’espère pouvoir continuer à concourir encore quelques années. »
Vainqueur de ses deux premiers matchs sans concéder de set, le 7e joueur mondial affrontera Lorenzo Sonego pour une place en huitièmes de finale.
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 14:53