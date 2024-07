Mené deux sets à zéro par Alexander Zverev en huitièmes de finale de Wimbledon, Taylor Fritz est resté extrê­me­ment calme pour renverser la partie et s’im­poser après 3h33 de jeu : 4–6, 6–7(4), 6–4, 7–6(3), 6–3.

Lors de l’in­ter­view sur le court, après une discus­sion éton­nam­ment longue avec son adver­saire, le 12e mondial a évoqué son état d’es­prit durant le match.

« C’est incroyable de faire ça sur ce Centre Court. Être mené deux sets à zéro et s’im­poser, c’est un rêve (…) Comment on fait pour rester menta­le­ment dedans ? Je sentais que je jouais bien même mené deux sets à zéro. Je me suis dit : ‘continue de jouer comme ça. Gagnons le troi­sième et on verra bien.’ Oui j’ai perdu les deux premières manches mais je me sentais bien en fait ! Cela s’est joué à un point ou deux ici ou là. J’ai continue de prendre les points les uns après les autres en atten­dant que ça tourne en ma faveur. »