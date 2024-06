Le joueur améri­cain sait mieux que quiconque ce que ressent en ce moment. Selon lui, il est possible que Djokovic puisse être présent à Wimbledon.

« Il est possible pour Novak de jouer. C’est exac­te­ment la même chose que j’avais et j’ai joué. Évidemment, je ne luttais pas pour remporter un titre, je me présen­tais juste pour espérer gagner quelques manches – mais c’est possible. Quand je me suis blessé, je ne pouvais même pas marcher. Les gens sont diffé­rents. C’est la même bles­sure réelle. Cela dépend vrai­ment du niveau d’inflammation. J’allais être tête de série basse de toute façon (31e). Gagner quelques manches a été un résultat solide pour moi »