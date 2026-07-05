Tombeur en quatre sets de Lorenzo Sonego (4−6, 6–3, 6–4, 7–6), Taylor Fritz fait partie des prétendants au titre à Wimbledon, où il ne figure pas dans la partie de tableau de Jannik Sinner et Novak Djokovic.
Lors de son passage en conférence de presse, dont les propos sont relayés par Punto de Break, le 7e joueur mondial est revenu sur son passing crucial dans le tie‐break du quatrième set.
« Pour moi, c’est ce qu’il y a de plus excitant au tennis. Tout le monde peut réussir un coup spectaculaire à 40–0, quand ça n’a plus vraiment d’importance, mais ce que j’apprécie le plus, c’est de jouer mon meilleur tennis quand un match se joue à quelques points près. Je savais que je pouvais réussir ce coup, mais le réussir à un moment aussi crucial, c’est différent. Il aurait pu une balle de set pour emmener le match au cinquième set, alors réussir ce coup à ce moment précis, c’était une sensation incroyable. »
Taylor Fritz and Lorenzo Sonego with a MAGICAL point 🪄 pic.twitter.com/IZw4BbYk5v— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2026
Pour une place en quarts de finale, l’Américain affrontera Alexander Bublik (11e mondial), lui tombeur en cinq sets de Frances Tiafoe.
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 11:55