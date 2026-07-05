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Taylor Fritz : « Pour moi, c’est ce qu’il y a de plus exci­tant au tennis »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur en quatre sets de Lorenzo Sonego (4−6, 6–3, 6–4, 7–6), Taylor Fritz fait partie des préten­dants au titre à Wimbledon, où il ne figure pas dans la partie de tableau de Jannik Sinner et Novak Djokovic. 

Lors de son passage en confé­rence de presse, dont les propos sont relayés par Punto de Break, le 7e joueur mondial est revenu sur son passing crucial dans le tie‐break du quatrième set. 

« Pour moi, c’est ce qu’il y a de plus exci­tant au tennis. Tout le monde peut réussir un coup spec­ta­cu­laire à 40–0, quand ça n’a plus vrai­ment d’im­por­tance, mais ce que j’ap­précie le plus, c’est de jouer mon meilleur tennis quand un match se joue à quelques points près. Je savais que je pouvais réussir ce coup, mais le réussir à un moment aussi crucial, c’est diffé­rent. Il aurait pu une balle de set pour emmener le match au cinquième set, alors réussir ce coup à ce moment précis, c’était une sensa­tion incroyable. »

Pour une place en quarts de finale, l’Américain affron­tera Alexander Bublik (11e mondial), lui tombeur en cinq sets de Frances Tiafoe.

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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