Tombeur en quatre sets de Lorenzo Sonego (4−6, 6–3, 6–4, 7–6), Taylor Fritz fait partie des préten­dants au titre à Wimbledon, où il ne figure pas dans la partie de tableau de Jannik Sinner et Novak Djokovic.

Lors de son passage en confé­rence de presse, dont les propos sont relayés par Punto de Break, le 7e joueur mondial est revenu sur son passing crucial dans le tie‐break du quatrième set.

« Pour moi, c’est ce qu’il y a de plus exci­tant au tennis. Tout le monde peut réussir un coup spec­ta­cu­laire à 40–0, quand ça n’a plus vrai­ment d’im­por­tance, mais ce que j’ap­précie le plus, c’est de jouer mon meilleur tennis quand un match se joue à quelques points près. Je savais que je pouvais réussir ce coup, mais le réussir à un moment aussi crucial, c’est diffé­rent. Il aurait pu une balle de set pour emmener le match au cinquième set, alors réussir ce coup à ce moment précis, c’était une sensa­tion incroyable. »

Taylor Fritz and Lorenzo Sonego with a MAGICAL point 🪄 pic.twitter.com/IZw4BbYk5v — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2026

Pour une place en quarts de finale, l’Américain affron­tera Alexander Bublik (11e mondial), lui tombeur en cinq sets de Frances Tiafoe.