L’Américain qui avait pour­tant vécu une situa­tion presque iden­tique face à Novak Djokovic à l’Open d’Australie en 2021 n’a pas été capable d’en­foncer le clou quand cela était néces­saire. Du coup, il s’est embarqué dans un match en cinq manches où l’issue semblait inévi­table face à un combat­tant comme Rafa Nadal. En confé­rence de presse comme pendant le match il présen­tait le même visage, celui d’un gamin qui n’a rien compris à ce qui venait de lui arriver.

« C’était un match très diffi­cile. J’ai fait des choses mal et des choses bien. Peut‐être que dans certaines phases du match, j’au­rais dû faire plus. Je l’ai laissé prendre l’ini­tia­tive en de nombreuses occa­sions. Cette défaite est proba­ble­ment celle qui me fait le plus mal de toutes les défaites que j’ai connues. Quand le match s’est terminé, j’ai eu envie de pleurer. J’avais envie de pleurer. Je n’ai jamais ressenti ça après une défaite »