En confé­rence de presse après sa victoire contre Alexander Bublik en huitièmes de finale de Wimbledon (7−6 [1], 6–4, 6–4), Taylor Fritz s’est exprimé sur l’in­vité surprise des quarts de finale, le Franco‐Britannique Arthur Féry (114e mondial), qu’il connaît depuis quelques années déjà.

« Je connais assez bien Arthur. Je suis allé à Londres avant le Masters 2024 et j’y ai effectué une semaine d’entraînement avant Turin. Je me suis entraîné avec lui presque toute la semaine. Je jouais bien. J’ai atteint la finale à Turin la semaine suivante. J’étais plutôt satis­fait de mon jeu. Mais il me battait, genre, tous les jours. Je me disais : ‘Ouais, ce gars‐là est vrai­ment bon. Il sait jouer.’ Il avait un bon coup droit pour sa taille. Un service incroyable. Comme je l’ai dit, on jouait des sets, des échanges en fond de court. Il m’a dominé de manière assez constante toute la semaine. Je savais que je jouais un bon tennis, donc ça ne me surprend pas qu’il obtienne de bons résul­tats et qu’il tire parti d’un tableau qui s’est un peu ouvert. Ça ne me surprend pas du tout qu’il gagne. Je sais depuis lors qu’il sait jouer. »

Pour une place en demi‐finales, Taylor Fritz pour­rait retrouver Alexander Zverev, tandis qu’Arthur Féry affron­tera Flavio Cobolli.