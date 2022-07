Triple tenant du titre et grand favori avant le début du tournoi, Novak Djokovic va bel et bien disputer une huitième finale à Wimbledon après sa victoire en deux temps ce vendredi face au local Cameron Norrie.

Pourtant, comme contre Jannik Sinner en quarts, Novak Djokovic concède la première manche contre le Britannique. Un peu amorphe, sans doute tendu, le Serbe, pas encore réglé, commet pas moins de 14 fautes directes ! Un chiffre évidem­ment inha­bi­tuel pour lui. De l’autre côté, Norrie, logi­que­ment soutenu par tout le public du Centre Court, saisit parfai­te­ment sa chance.

Mais cette fois, Nole n’at­tendra pas d’être mené deux sets à rien pour réagir.

Passé quelques instants par la fameuse pause toilettes, le 3e joueur mondial, malgré trois occa­sions de break manquées dans les quatrièmes et sixièmes jeux, arrive à ses fins lors du huitième, bien aidé par un Britannique trop gour­mand et égale­ment par un nombre de fautes directes beau­coup moins impor­tant (seule­ment 5 pour 10 coups gagnants). 6–3 Djokovic. Le match est (re)lancé.

Sur sa lancée, Djokovic passe en mode rouleau compres­seur et inflige un 6–2 à son adver­saire histoire de bien lui faire comprendre qu’il est le seul patron du Centre Court et ce malgré le soutien sans faille du public anglais.

Et comme lors du set précé­dent, Novak break d’en­trée un Norrie de plus en plus perdu tacti­que­ment. Et il y a de quoi tant le Serbe est omni­pré­sent sur cette herbe londo­nienne usée par près de deux semaines de compétition.

Impressionnant pendant deux heures, malgré une vraie alerte en début de match, Novak Djokovic s’im­pose en quatre manches (2–6, 6–3, 6–2, 6–4, en 2h35) et se qualifié pour sa 32e finale en Grand Chelem où il affron­tera le novice Nick Kyrgios qui dispu­tera lui sa toute première finale en Majeur. Une affiche qui promet entre deux joueurs au style tota­le­ment opposé.