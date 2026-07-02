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Terence Atmane, lâché par son coach : « Même s’il n’a pas forcé­ment bien parlé à mon égard, ce n’est pas très grave »

Par
Baptiste Mulatier
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« Ils se comportent comme de la merde, je me tire. C’est aussi simple que ça », a lâché Guillaume Peyre au moment d’an­noncer sa sépa­ra­tion avec le Français Terence Atmane.

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite contre Frances Tiafoe au premier tour de Wimbledon (7−6 [6], 6–1, 4–6, 6–4), le 52e joueur mondial a réagi à cette sortie de son désor­mais ex‐coach. 

« Je n’ai jamais commu­niqué sur mes rela­tions passées avec mes entraî­neurs. Même s’il n’a pas forcé­ment bien parlé à mon égard, ce n’est pas très grave. Je ne lui en veux pas. Je pense que je suis assez mature pour réussir à faire la part des choses. Après, ça a été son choix de commu­ni­quer là‐dessus. Je ne le ferai pas à titre personnel. »

Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 12:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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