« Ils se comportent comme de la merde, je me tire. C’est aussi simple que ça », a lâché Guillaume Peyre au moment d’annoncer sa séparation avec le Français Terence Atmane.
Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite contre Frances Tiafoe au premier tour de Wimbledon (7−6 [6], 6–1, 4–6, 6–4), le 52e joueur mondial a réagi à cette sortie de son désormais ex‐coach.
« Je n’ai jamais communiqué sur mes relations passées avec mes entraîneurs. Même s’il n’a pas forcément bien parlé à mon égard, ce n’est pas très grave. Je ne lui en veux pas. Je pense que je suis assez mature pour réussir à faire la part des choses. Après, ça a été son choix de communiquer là‐dessus. Je ne le ferai pas à titre personnel. »
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 12:58