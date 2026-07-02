« Ils se comportent comme de la merde, je me tire. C’est aussi simple que ça », a lâché Guillaume Peyre au moment d’an­noncer sa sépa­ra­tion avec le Français Terence Atmane.

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite contre Frances Tiafoe au premier tour de Wimbledon (7−6 [6], 6–1, 4–6, 6–4), le 52e joueur mondial a réagi à cette sortie de son désor­mais ex‐coach.

« Je n’ai jamais commu­niqué sur mes rela­tions passées avec mes entraî­neurs. Même s’il n’a pas forcé­ment bien parlé à mon égard, ce n’est pas très grave. Je ne lui en veux pas. Je pense que je suis assez mature pour réussir à faire la part des choses. Après, ça a été son choix de commu­ni­quer là‐dessus. Je ne le ferai pas à titre personnel. »