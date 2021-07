Les deux plus belles chances côté masculin d’ac­céder au troi­sième tour de Wimbledon viennent de fondre au soleil. Après la nouvelle grosse décep­tion de Gaël Monfils, Jérémy Chardy s’est lui aussi incliné face à l’une des révé­la­tions de l’année, le Biélorusse Ilya Ivashka (79e) : 6–3, 3–6, 2–6, 4–6 après 2h25 de jeu.

Pourtant mieux rentré dans le match que son adver­saire, le Palois, qui réside d’ailleurs à Londres, n’a pas réussi a tenir la cadence, notam­ment sur sa mise en jeu sur laquelle il n’a remporté « que » 72% de points derrière sa première balle avec 9 doubles fautes en prime.

Une nouvelle décon­venue dans le camp fran­çais en atten­dant les résul­tats de Richard Gasquet et Benjamin Bonzi chez les hommes et ceux de Clara Burel et Alizé Cornet chez les dames.

Pour suivre tous les résul­tats en direct, rendez‐vous ici.