Finaliste en 2022 et 2023 à Wimbledon, Ons Jabeur ne passera pas le premier tour cette semaine, après avoir été éliminée au troi­sième tour l’an dernier par Elina Svitolina.

Alors qu’elle était menée 7–6(5), 2–0 par la Bulgare Viktoriya Tomova (111e mondiale) lors de son entrée en lice, la Tunisienne a fina­le­ment été contrainte d’abandonner.

Elle n’avait pas pu retenir ses larmes dans le premier set après avoir demandé un temps mort médical.

Ons Jabeur took a medical time out at 2–3 in the 1st set against Tomova at Wimbledon.



She looked very emotional… Tough scenes for the 2‑time fina­list.



