Les joueurs britanniques sont toujours très attendues à Wimbledon, en particulier Emma Raducanu depuis son improbable sacre à l’US Open en 2021.
Malheureusement, la numéro 1 britannique, finaliste au Queen’s, a dû se retirer à cause d’une blessure.
« Je n’arrive pas à croire que je dise cela, mais malheureusement, j’ai dû déclarer forfait pour le tournoi de Wimbledon de cette année. J’ai tout mis en œuvre pour essayer d’être sur la ligne de départ lundi, mais après un dernier entraînement ce soir, la petite gêne que je gérais s’est transformée en fracture de stress et les médecins m’ont conseillé d’arrêter de forcer. Jouer à Wimbledon, devant mon public, représente tout pour moi, c’est donc vraiment difficile à accepter. Je tiens à vous remercier tous pour votre soutien et vos encouragements. Surtout dans un moment comme celui‐ci, cela n’a pas de prix. J’ai hâte de vous revoir à mon retour », a expliqué la 33e joueuse mondiale sur Instagram.
Emma Raducanu withdraws from Wimbledon after a final scan revealed her niggle had developed into a stress fracture. 😔— Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) June 29, 2026
Get well soon, Emma ❤️🩹#Wimbledon #EmmaRaducanu pic.twitter.com/ufmDOE8eEr
Un vrai coup dur.
Publié le lundi 29 juin 2026 à 11:20