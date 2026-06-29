Les joueurs britan­niques sont toujours très atten­dues à Wimbledon, en parti­cu­lier Emma Raducanu depuis son impro­bable sacre à l’US Open en 2021.

Malheureusement, la numéro 1 britan­nique, fina­liste au Queen’s, a dû se retirer à cause d’une blessure.

« Je n’arrive pas à croire que je dise cela, mais malheu­reu­se­ment, j’ai dû déclarer forfait pour le tournoi de Wimbledon de cette année. J’ai tout mis en œuvre pour essayer d’être sur la ligne de départ lundi, mais après un dernier entraî­ne­ment ce soir, la petite gêne que je gérais s’est trans­formée en frac­ture de stress et les méde­cins m’ont conseillé d’arrêter de forcer. Jouer à Wimbledon, devant mon public, repré­sente tout pour moi, c’est donc vrai­ment diffi­cile à accepter. Je tiens à vous remer­cier tous pour votre soutien et vos encou­ra­ge­ments. Surtout dans un moment comme celui‐ci, cela n’a pas de prix. J’ai hâte de vous revoir à mon retour », a expliqué la 33e joueuse mondiale sur Instagram.

Emma Raducanu with­draws from Wimbledon after a final scan revealed her niggle had deve­loped into a stress frac­ture. 😔



Get well soon, Emma ❤️‍🩹#Wimbledon #EmmaRaducanu pic.twitter.com/ufmDOE8eEr — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) June 29, 2026

Un vrai coup dur.