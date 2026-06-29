Accueil Wimbledon

Terrible forfait avant le début du tournoi

Par
Baptiste Mulatier
-
164

Les joueurs britan­niques sont toujours très atten­dues à Wimbledon, en parti­cu­lier Emma Raducanu depuis son impro­bable sacre à l’US Open en 2021. 

Malheureusement, la numéro 1 britan­nique, fina­liste au Queen’s, a dû se retirer à cause d’une blessure. 

« Je n’arrive pas à croire que je dise cela, mais malheu­reu­se­ment, j’ai dû déclarer forfait pour le tournoi de Wimbledon de cette année. J’ai tout mis en œuvre pour essayer d’être sur la ligne de départ lundi, mais après un dernier entraî­ne­ment ce soir, la petite gêne que je gérais s’est trans­formée en frac­ture de stress et les méde­cins m’ont conseillé d’arrêter de forcer. Jouer à Wimbledon, devant mon public, repré­sente tout pour moi, c’est donc vrai­ment diffi­cile à accepter. Je tiens à vous remer­cier tous pour votre soutien et vos encou­ra­ge­ments. Surtout dans un moment comme celui‐ci, cela n’a pas de prix. J’ai hâte de vous revoir à mon retour », a expliqué la 33e joueuse mondiale sur Instagram. 

Un vrai coup dur. 

Publié le lundi 29 juin 2026 à 11:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥