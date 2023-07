S’il s’est incliné au bout du suspens face à Stefanos Tsitsipas lors du premier tour de Wimbledon, Dominic Thiem était large­ment satis­fait de son niveau de jeu sur la surface qu’il apprécie le moins, le gazon.

« C’était une belle rencontre, et pour moi, je pars avec la tête haute. Cela m’a montré que je suis toujours là. La qualité de jeu était très, très bonne. L’esprit de combat était vrai­ment, vrai­ment bon. Ce match m’a prouvé beau­coup de choses, que je suis toujours là, capable de riva­liser avec les plus grands joueurs. C’est évidem­ment diffi­cile de perdre, mais le super tie‐break au cinquième set est comme une séance de tirs au but. Tout le mérite lui revient dans la façon dont il a joué le tie‐break, et la façon dont il a sauvé cette balle de break dans le cinquième était tout simple­ment incroyable. »