Alors que Dominic Thiem connait un début de saison compliqué, lui qui essaie de faire de son retour au plus haut niveau, il espère pouvoir prouver sa valeur lors du tournoi du Grand Chelem qui lui a le moins réussi dans sa carrière : Wimbledon.

L’ex‐numéro 3 mondial n’a jamais pu mieux faire qu’un huitième de finale sur le gazon londo­nien, en 2017. Et il n’y a plus gagné juste­ment depuis six ans. Dans le dernier épisode de The Power of Sport, l’Autrichien parle de ses diffi­cultés à Londres.

« Pour moi, en termes de résul­tats, Wimbledon est de loin mon pire Grand Chelem. Je pense que tout le monde connaît Wimbledon, pas seule­ment les amateurs de sport ou de tennis. C’est le tournoi qui a la plus grande tradi­tion et c’est le rêve de tous les joueurs et de tous les fans d’y être et de regarder les matchs. Le dernier match que j’y ai gagné remonte à six ans, ce qui est très long. Le gazon est diffé­rent. Le rebond de la balle est beau­coup plus faible. Le service est beau­coup plus impor­tant. Souvent, quelques points peuvent faire la diffé­rence. Malheureusement, la saison est très courte, mais il s’agit d’en tirer le meilleur parti »