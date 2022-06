Suite à l’in­va­sion de l’Ukraine, la commis­sion exécu­tive du Comité International Olympique (CIO) recom­man­dait d’ex­clure les athlètes russes et biélo­russes des compé­ti­tions inter­na­tio­nales. Et pour­tant, son président, Thomas Bach, a vive­ment critiqué, lors d’un discours à Lausanne, la déci­sion du gouver­ne­ment britan­nique de bannir Daniil Medvedev et ses compa­triotes de Wimbledon.

« Regardez nos amis du tennis : à Paris, les joueurs russes ont pu jouer en tant qu’ath­lètes neutres ; alors qu’à Londres, pour Wimbledon, le gouver­ne­ment dit : ‘Pas ques­tion’. Et si nous permet­tons cela, si nous cédons à cela, alors nous sommes perdus. Comment pouvez‐vous alors garantir, dans votre sport, une compé­ti­tion inter­na­tio­nale équi­table, si les gouver­ne­ments décident, en fonc­tion de leurs propres inté­rêts poli­tiques, qui peut parti­ciper à une compé­ti­tion et qui ne peut pas y parti­ciper ? Alors, si vous ouvrez cette porte, aujourd’hui, c’est la Russie et la Biélorussie ; demain, ce sera votre pays. Il n’existe aucun pays au monde qui soit aimé par tous les autres gouver­ne­ments. Cela va à l’en­contre de tous les prin­cipes que nous défen­dons. Si nous lais­sons cela aux gouver­ne­ments, nous deve­nons un outil poli­tique et nous ne pouvons plus garantir une concur­rence équitable. »