Plus le temps passe, et plus les langues se délient. Thompson qui va affronter Djokovic a donc tenu à préciser les choses. C’est d’au­tant plus coura­geux qu’il est un citoyen austra­lien, et que son pays avec le recul que l’on dispose aujourd’hui avait plus que dépassé les limites lors de la crise du Covid‐19.

« Novak Djokovic devrait être très respecté pour ce qu’il a fait dans le jeu et pour le fait qu’il a tenu bon sur la ques­tion de la vacci­na­tion. Il a refusé de se faire vacciner. Cela lui a proba­ble­ment coûté des tour­nois du Grand Chelem »