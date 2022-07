Qualifié pour les huitièmes de finale où il va retrouver David Goffin, Frances Tiafoe a peut‐être un coup à jouer dans ce Wimbledon. L’absence de plusieurs grands noms cette année donne un tableau très ouvert selon l’Américain même si les patrons Novak Djokovic et Rafael Nadal restent présents.

« Avec les absences de Medvedev, Federer et compa­gnie, il y a une certaine chance pour les autres. Les jeunes joueurs se rapprochent de plus en plus des légendes du circuit. Alcaraz ou Fritz ont déjà gagné des Masters 1000 cette année, pour­quoi n’iraient‐ils pas au bout à Wimbledon ? Évidemment, les favoris sont toujours les mêmes, mais l’avenir du tennis est entre de bonnes mains. Je pense qu’il y a une chance de surprise dans ce tournoi », a déclaré Tiafoe après sa victoire contre Alexander Bublik.