Frances Tiafoe est un joueur un peu à part. A sa façon, il est un « Kyrgios », un show man qui attend les grands duels pour se révéler. C’est exac­te­ment ce qu’il a évoqué en confé­rence de presse après avoir sorti Tsitsipas : « Dès mon plus jeune âge, je me suis fixé un objectif qui était de pouvoir jouer au tennis et de pouvoir aider ma famille à vivre comme je pense que nous méri­tons parce qu’ils ont travaillé si dur. Evidemment j’adore ce jeu, j’es­saie de m’amuser le plus possible. En fin de compte, je veux que les gens disent que c’était un super diver­tis­se­ment de me regarder jouer. Je me consi­dère d’abord comme une bonne personne, puis comme un joueur de tennis »