Frances Tiafoe a livré une belle bataille face à Bublik. Le joueur améri­cain semble vrai­ment à l’aise sur le gazon londo­nien. Pour lui, l’ab­sence de certaines stars favo­risent forcé­ment la possi­bi­lité qu’une surprise survienne sur cette édition 2022.

« Avec les retraits de Medvedev, Federer et compa­gnie, il y a une certaine « oppor­tu­nité » pour le reste des joueurs. Les jeunes joueurs se rapprochent de plus en plus des légendes du circuit. Alcaraz et Fritz ont déjà remporté des titres en Masters 1000 cette année, alors pour­quoi ne feraient‐ils pas de même à Wimbledon ? Évidemment, les favoris sont toujours les mêmes, mais l’avenir du tennis est entre de bonnes mains. Je pense qu’il y a une chance de surprise dans ce tournoi »