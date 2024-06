Un peu plus d’un mois après avoir échoué au premier tour des quali­fi­ca­tions de Roland‐Garros, Lucas Pouille a fait beau­coup mieux sur celles de Wimbledon.

213e joueur mondial cette semaine, le Tricolore s’est qualifié ce jeudi pour le grand tableau du All England Club après une match parfai­te­ment maîtrisé face à son jeu compa­triote Luca Van Assche (101e) : 7–6(4), 7–5, 6–2, en 2h25 de jeu.

LUCAS POUILLE IS BACK pic.twitter.com/5sIx6GH7wZ — Rudy 🇲🇭 (@rudy_34mhsc) June 27, 2024

Grâce à ce troi­sième succès consé­cutif sur le gazon londo­nien, l’an­cien Top 10 va pouvoir parti­ciper à son premier tableau prin­cipal en Grand Chelem depuis plus d’un an (Roland‐Garros 2023) et son premier à Wimbledon depuis l’édi­tion 2021 et une défaite au premier tour face à Cameron Norrie.

Une vraie satis­fac­tion pour Lucas qui n’a vrai­ment pas été épargné par les bles­sures ces dernières années. Sa quête d’un retour parmi les 100 meilleurs joueurs du monde est donc plus que jamais d’actualité.