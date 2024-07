Consultant durant toute cette quin­zaine de Wimbledon et présent ce jeudi soir pour la céré­monie d’adieu en hommage à Andy Murray, l’an­cien 4e joueur mondial, Tim Henman, a raconté une drôle d’anec­dote à propos de son retour en voiture à son domi­cile ce soir‐là.

« Je rentrais chez moi tard hier soir, vers minuit moins quart, et j’ai vu les gyro­phares à une centaine de mètres derrière moi. Je condui­sais et je me suis dit que j’al­lais me garer et les laisser passer. La voiture de police s’est arrêtée à côté de moi. J’ai donc baissé la vitre et un poli­cier m’a dit : ‘D’où venez‐vous ?’ J’ai répondu : ‘Euh, Wimbledon’. La poli­cière a dit : ‘On nous a signalé une Range Rover qui fuyait le lieu d’un acci­dent’, ce à quoi le poli­cier assis sur le siège passager s’est tourné vers elle et lui a dit : ‘Je ne pense pas que ce soit lui’. Je me suis dit : ‘D’accord, parfait’. »