Consultant pour la BBC, l’an­cien numéro 4 mondial, Tim Henman, est revenu sur la victoire en quatre sets de Novak Djokovic contre le Français Alexandre Muller au premier tour de Wimbledon.

« Novak Djokovic a fait des choix étranges dans ce tie‐break du deuxième. Il a commis trois fautes directes sur son revers coupé et a fait un service volée à 6–5. Il faut rendre à César ce qui appar­tient à César, le langage corporel, l’at­ti­tude et la comba­ti­vité d’Alexandre Muller ont été abso­lu­ment exem­plaires dans ce deuxième set. Il a sauvé les 11 balles de break et était mené 5–2 dans le tie‐break. Comment a‑t‐il bien pu remporter ce set ? C’est ce qu’on appelle gagner les points impor­tant », a observé le Britannique dans des propos relayés par The Tennis Gazette.