Consultant star d’Eurosport, notam­ment pendant les Grand Chelems, Tim Henman a natu­rel­le­ment été inter­rogé sur le grand retour à la compé­ti­tion de Serena Williams. Et si certains s’en­flamment légè­re­ment en la plaçant comme l’une des favo­rites du tournoi, le Britannique a tenu à tempérer un minimum.

« Je pense qu’il sera diffi­cile pour Serena Williams de remporter Wimbledon. Mais quand vous avez son pedi­gree sur gazon et que vous avez son succès et ses capa­cités sur ces courts, tout est possible. Mais je la consi­dère davan­tage comme une outsider plutôt comme l’une des favo­rites du tournoi à ce stade. Au‐delà de cette ques­tion, c’est incroyable qu’elle ait encore cette faim, ce désir et cette moti­va­tion de concourir. Je pense que pour les spec­ta­teurs, ce sera génial à regarder. »