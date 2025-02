Consultant pour Sky Sport, Tim Henman pense c’est à Wimbledon que Novak peut remporter le fameux 25ème titre de sa carrière.

« Je pense sincè­re­ment que Wimbledon est la meilleure chance pour Djokovic de remporter le 25e trophée du Grand Chelem. Je pense que la combi­naison de sa confiance et de sa compré­hen­sion du jeu sur gazon l’aide beau­coup dans ce tournoi. Il y a beau­coup moins de gens qui réus­sissent bien sur cette surface que sur le béton. Si vous regardez l’Open d’Australie qui s’est récem­ment terminé, il y avait quatre ou cinq préten­dants au titre. Il y en a certai­ne­ment moins sur l’herbe. Yannick Sinner a joué les demi‐finales à Wimbledon, mais je pense que c’est la surface sur laquelle il est le plus vulné­rable. C’est là que Djokovic et Alcaraz sont les meilleurs, mais c’est diffi­cile à prédire »