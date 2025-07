Ancien numéro 4 mondial et actuel consul­tant pour la BBC, Tim Henman a tenté d’ex­pli­quer la défaite du double tenant du titre, Carlos Alcaraz, contre Jannik Sinner en finale de Wimbledon.

« Je pense que nous pouvons analyser cela autant que nous le voulons et nous demander si son choix de coups était si bon que ça. A‑t‐il trop souvent utilisé les amor­ties ? A‑t‐il perdu sa concen­tra­tion en début de set ? Mais pour moi, cela tient beau­coup plus à Jannik Sinner. Je pense que le mérite revient vrai­ment à Jannik Sinner », a déclaré le Britannique dans des propos relayés par The Tennis Gazette.