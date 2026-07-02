À 39 ans, Novak Djokovic continue d’impressionner les observateurs.
Consultant pour la BBC, Tim Henman a été bluffé par la performance du Serbe face à Stefanos Tsitsipas au deuxième tour de Wimbledon (6−3, 6–4, 6–2).
« C’était absolument phénoménal de la part de Novak Djokovic. Je le suis depuis tant d’années et il continue de livrer des performances comme celle‐là. C’était tellement propre, il y avait si peu de fautes directes. Son service était impeccable et ses pourcentages étaient élevés. Lors des échanges en fond de court, ses déplacements étaient incroyables, qu’il aille dans les coins ou pas. Stefanos Tsitsipas n’est pas au meilleur de sa forme ni à son meilleur moment de sa carrière, mais la façon dont Djokovic l’a tout simplement démantelé était incroyablement impressionnante », a souligné l’ancien numéro 4 mondial dans des propos relayés par Tennis365.
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 13:26