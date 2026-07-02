À 39 ans, Novak Djokovic continue d’im­pres­sionner les observateurs.

Consultant pour la BBC, Tim Henman a été bluffé par la perfor­mance du Serbe face à Stefanos Tsitsipas au deuxième tour de Wimbledon (6−3, 6–4, 6–2).

« C’était abso­lu­ment phéno­ménal de la part de Novak Djokovic. Je le suis depuis tant d’an­nées et il continue de livrer des perfor­mances comme celle‐là. C’était telle­ment propre, il y avait si peu de fautes directes. Son service était impec­cable et ses pour­cen­tages étaient élevés. Lors des échanges en fond de court, ses dépla­ce­ments étaient incroyables, qu’il aille dans les coins ou pas. Stefanos Tsitsipas n’est pas au meilleur de sa forme ni à son meilleur moment de sa carrière, mais la façon dont Djokovic l’a tout simple­ment déman­telé était incroya­ble­ment impres­sion­nante », a souligné l’an­cien numéro 4 mondial dans des propos relayés par Tennis365.