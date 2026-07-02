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Tim Henman : « Tsitsipas n’est pas au meilleur de sa forme mais la façon dont Djokovic l’a déman­telé était incroya­ble­ment impressionnante »

Par
Baptiste Mulatier
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À 39 ans, Novak Djokovic continue d’im­pres­sionner les observateurs. 

Consultant pour la BBC, Tim Henman a été bluffé par la perfor­mance du Serbe face à Stefanos Tsitsipas au deuxième tour de Wimbledon (6−3, 6–4, 6–2).

« C’était abso­lu­ment phéno­ménal de la part de Novak Djokovic. Je le suis depuis tant d’an­nées et il continue de livrer des perfor­mances comme celle‐là. C’était telle­ment propre, il y avait si peu de fautes directes. Son service était impec­cable et ses pour­cen­tages étaient élevés. Lors des échanges en fond de court, ses dépla­ce­ments étaient incroyables, qu’il aille dans les coins ou pas. Stefanos Tsitsipas n’est pas au meilleur de sa forme ni à son meilleur moment de sa carrière, mais la façon dont Djokovic l’a tout simple­ment déman­telé était incroya­ble­ment impres­sion­nante », a souligné l’an­cien numéro 4 mondial dans des propos relayés par Tennis365.

Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 13:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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