Jeune retraité des courts depuis la phase finale de la Coupe Davis en novembre dernier à Madrid, Janko Tipsarevic a été interrogé par SportKlub sur la crise sanitaire du coronavirus. Et le Serbe se montre également inquiet sur le bon déroulement de Wimbledon (29 juin au 12 juillet) : « C’est incroyable de voir l’avancée du coronavirus et personne ne pensait que cela puisse arriver. Il me semble très difficile que le problème soit résolu au moment du début du tournoi et qu’il puisse avoir lieu. Il faut avoir en tête qu’un Masters 1000 comme Miami peut réunir 500 personnes qui y travaillent, alors dans un Grand Chelem c’est multiplié par trois. Personne ne risquera de rassembler autant de gens à un moment où le virus aura juste disparu. Ce serait créer le risque de connaître une nouvelle épidémie.«