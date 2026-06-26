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Tirage très compliqué pour Arthur Fils, numéro 1 français !

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il était impres­sion­nant depuis son retour en février de sa grave bles­sure au dos, Arthur Fils avait encore été coupé dans son élan à Rome. Et si une douleur à la hanche avait été évoquée, la nature exacte de ce nouveau pépin physique n’avait jamais été communiquée. 

Après avoir manqué Roland‐Garros, s‑Hertogenbosch et Halle, le numéro 1 fran­çais devrait donc faire son Wimbledon (29 juin au 12 juillet), où il a été très mal loti au tirage au sort. 

Dès son entrée en lice, le 23e joueur mondial affron­tera le dange­reux Raphaël Collignon (43e mondial), certes battu par Juan Manuel Cerundolo à Eastbourne mais quart de fina­liste à Halle en bous­cu­lant Alexander Zverev. 

S’il passe cet obstacle, le Tricolore pour­rait faire face au fina­liste de l’édi­tion 2021, amou­reux du gazon et quart de fina­liste du dernier Roland‐Garros, Matteo Berrettini, avant de poten­tiel­le­ment retrouver Jakub Mensik (17e mondial) dès le troi­sième tour. 

Autant dire que le parcours d’Arthur Fils s’an­nonce semée d’embuches, d’au­tant que l’on ne connaît pas son état de forme et qu’il n’a plus joué en Grand Chelem depuis plus d’un an. 

Côté fran­çais, Ugo Humbert, Alexandre Muller et Terence Atmane n’ont pas non plus été épargnés. 

Publié le vendredi 26 juin 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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