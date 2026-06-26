Alors qu’il était impres­sion­nant depuis son retour en février de sa grave bles­sure au dos, Arthur Fils avait encore été coupé dans son élan à Rome. Et si une douleur à la hanche avait été évoquée, la nature exacte de ce nouveau pépin physique n’avait jamais été communiquée.

Après avoir manqué Roland‐Garros, s‑Hertogenbosch et Halle, le numéro 1 fran­çais devrait donc faire son Wimbledon (29 juin au 12 juillet), où il a été très mal loti au tirage au sort.

Dès son entrée en lice, le 23e joueur mondial affron­tera le dange­reux Raphaël Collignon (43e mondial), certes battu par Juan Manuel Cerundolo à Eastbourne mais quart de fina­liste à Halle en bous­cu­lant Alexander Zverev.

S’il passe cet obstacle, le Tricolore pour­rait faire face au fina­liste de l’édi­tion 2021, amou­reux du gazon et quart de fina­liste du dernier Roland‐Garros, Matteo Berrettini, avant de poten­tiel­le­ment retrouver Jakub Mensik (17e mondial) dès le troi­sième tour.

Parcours poten­tiel d’Arthur Fils 🇫🇷



R1 : Collignon

R2 : Berrettini/Wawrinka

R3 : Mensik/Dimitrov

R16 : Humbert/Shelton

QF : Mannarino/Khachanov/Cobolli

SF : Fritz/Zverev/Bublik

F : Sinner



J’ai rare­ment vu un parcours aussi diffi­cile en GC mdr pic.twitter.com/Javzm6UYit — Ray (@Raypeaa) June 26, 2026

Autant dire que le parcours d’Arthur Fils s’an­nonce semée d’embuches, d’au­tant que l’on ne connaît pas son état de forme et qu’il n’a plus joué en Grand Chelem depuis plus d’un an.

Des tirages pas évidents pour certains Français, notam­ment des France – Belgique :



Arthur Fils – Raphaël Collignon (danger)

Ugo Humbert – Zizou Bergs (danger)

Alexandre Müller – Tommy Paul (très compliqué)

Frances Tiafoe – Terence Atmane (match pop‐corn)#Wimbledon — Tennis Legend (@TennisLegende) June 26, 2026

Côté fran­çais, Ugo Humbert, Alexandre Muller et Terence Atmane n’ont pas non plus été épargnés.