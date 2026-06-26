Alors qu’il était impressionnant depuis son retour en février de sa grave blessure au dos, Arthur Fils avait encore été coupé dans son élan à Rome. Et si une douleur à la hanche avait été évoquée, la nature exacte de ce nouveau pépin physique n’avait jamais été communiquée.
Après avoir manqué Roland‐Garros, s‑Hertogenbosch et Halle, le numéro 1 français devrait donc faire son Wimbledon (29 juin au 12 juillet), où il a été très mal loti au tirage au sort.
Dès son entrée en lice, le 23e joueur mondial affrontera le dangereux Raphaël Collignon (43e mondial), certes battu par Juan Manuel Cerundolo à Eastbourne mais quart de finaliste à Halle en bousculant Alexander Zverev.
S’il passe cet obstacle, le Tricolore pourrait faire face au finaliste de l’édition 2021, amoureux du gazon et quart de finaliste du dernier Roland‐Garros, Matteo Berrettini, avant de potentiellement retrouver Jakub Mensik (17e mondial) dès le troisième tour.
Parcours potentiel d’Arthur Fils 🇫🇷— Ray (@Raypeaa) June 26, 2026
R1 : Collignon
R2 : Berrettini/Wawrinka
R3 : Mensik/Dimitrov
R16 : Humbert/Shelton
QF : Mannarino/Khachanov/Cobolli
SF : Fritz/Zverev/Bublik
F : Sinner
J’ai rarement vu un parcours aussi difficile en GC mdr pic.twitter.com/Javzm6UYit
Autant dire que le parcours d’Arthur Fils s’annonce semée d’embuches, d’autant que l’on ne connaît pas son état de forme et qu’il n’a plus joué en Grand Chelem depuis plus d’un an.
Des tirages pas évidents pour certains Français, notamment des France – Belgique :— Tennis Legend (@TennisLegende) June 26, 2026
Arthur Fils – Raphaël Collignon (danger)
Ugo Humbert – Zizou Bergs (danger)
Alexandre Müller – Tommy Paul (très compliqué)
Frances Tiafoe – Terence Atmane (match pop‐corn)#Wimbledon
Côté français, Ugo Humbert, Alexandre Muller et Terence Atmane n’ont pas non plus été épargnés.
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 12:12