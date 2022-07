Aucun joueur n’a réalisé l’ex­ploit de remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem dans la même année depuis Rod Laver en 1969. Novak Djokovic, battu en finale de l’US Open 2021, était à un match de le faire. Cette année, Rafael Nadal n’est « plus » qu’à 10 victoires d’aller cher­cher ce Grand Chelem calendaire.

Dans des propos rapportés par Sportskeeda, Todd Martin, PDG de l’International Hall of Fame, pense que Rafa en est capable.

« Je pensais que Novak allait réaliser le Grand Chelem calen­daire l’année dernière à New York. En général, j’ai l’im­pres­sion qu’il n’ap­précie pas la pres­sion, mais il sait très bien y faire face. J’avais l’im­pres­sion que la pres­sion allait faire naître en lui cette menta­lité de « je ne peux abso­lu­ment pas perdre », mais cela ne s’est produit, et Medvedev a égale­ment très bien joué (…) Nadal est telle­ment concentré sur le processus à long terme, il se dit ‘qu’est‐ce que je dois faire aujourd’hui’, il reste dans l’ins­tant présent. C’est sa façon de penser et, à mon avis, il a la meilleure atti­tude néces­saire pour réaliser le Grand Chelem calen­daire. Cette possi­bi­lité peut rendre n’im­porte qui nerveux, mais peut‐être que Nadal ne le ressen­tira pas en raison de sa façon de penser », a déclaré l’ex‐numéro 4 mondial.