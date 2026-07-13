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Todd Woodbridge tranche entre Alcaraz et Sinner : « Je ne m’at­ten­dais pas à dire cela un jour, mais il pour­rait remporter plus de titres dans ce tournoi »

Par
Baptiste Mulatier
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Après les sacres de Carlos Alcaraz en 2023 et 2024, Jannik Sinner a remis les comp­teurs à égalité à Wimbledon en rempor­tant les deux dernières éditions (2025 et 2026).

Pour Todd Woodbridge, ancien numéro 1 mondial en double et désor­mais consul­tant pour la BBC, l’Italien pour­rait même prendre l’avan­tage sur son grand rival à l’avenir. 

« Son style, sa façon de jouer, sont davan­tage adaptés au gazon, avec un jeu en avant. Mais j’ai le senti­ment que, si Jannik reste en forme, il pour­rait remporter plus de titres à Wimbledon que Carlos. Je ne m’attendais pas à dire cela un jour, mais vu la façon dont il joue actuel­le­ment… Avec sa carrure impo­sante et la puis­sance de ses services et de ses coups de fond de court, il prend telle­ment de temps à ses adver­saires. Jannik Sinner pour­rait bien en remporter 5 ou 6 à l’avenir. »

Publié le lundi 13 juillet 2026 à 12:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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