Après les sacres de Carlos Alcaraz en 2023 et 2024, Jannik Sinner a remis les compteurs à égalité à Wimbledon en remportant les deux dernières éditions (2025 et 2026).
Pour Todd Woodbridge, ancien numéro 1 mondial en double et désormais consultant pour la BBC, l’Italien pourrait même prendre l’avantage sur son grand rival à l’avenir.
« Son style, sa façon de jouer, sont davantage adaptés au gazon, avec un jeu en avant. Mais j’ai le sentiment que, si Jannik reste en forme, il pourrait remporter plus de titres à Wimbledon que Carlos. Je ne m’attendais pas à dire cela un jour, mais vu la façon dont il joue actuellement… Avec sa carrure imposante et la puissance de ses services et de ses coups de fond de court, il prend tellement de temps à ses adversaires. Jannik Sinner pourrait bien en remporter 5 ou 6 à l’avenir. »
Publié le lundi 13 juillet 2026 à 12:48