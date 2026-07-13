Après les sacres de Carlos Alcaraz en 2023 et 2024, Jannik Sinner a remis les comp­teurs à égalité à Wimbledon en rempor­tant les deux dernières éditions (2025 et 2026).

Pour Todd Woodbridge, ancien numéro 1 mondial en double et désor­mais consul­tant pour la BBC, l’Italien pour­rait même prendre l’avan­tage sur son grand rival à l’avenir.

« Son style, sa façon de jouer, sont davan­tage adaptés au gazon, avec un jeu en avant. Mais j’ai le senti­ment que, si Jannik reste en forme, il pour­rait remporter plus de titres à Wimbledon que Carlos. Je ne m’attendais pas à dire cela un jour, mais vu la façon dont il joue actuel­le­ment… Avec sa carrure impo­sante et la puis­sance de ses services et de ses coups de fond de court, il prend telle­ment de temps à ses adver­saires. Jannik Sinner pour­rait bien en remporter 5 ou 6 à l’avenir. »