Ancien 4e joueur mondial et retraité des courts depuis 2019, Tomas Berdych n’a pas mis long­temps pour refaire son appa­ri­tion sur le circuit depuis qu’il a accepté un poste de « super­coach » auprès de son jeune compa­triote, Jiri Lehecka, opposé ce lundi à Daniil Medvedev pour une place en quarts de finale de Wimbledon.

Interrogé par nos confrères de Tennis Majors sur plusieurs sujets, le Tchèque est notam­ment revenu sur la course au GOAT ainsi que sur le grand adver­saire de Novak Djokovic sur ce Grand Chelem londonien.

« Honnêtement, oui. En voyant ces joueurs autour de moi, j’ai fait partie du circuit pendant de nombreuses années – j’ai joué chacun d’eux au moins 20 fois (face à face : 3–25 contre Djokovic, 4–20 contre Nadal et 6–20 contre Federer), donc je sais à quel point ils sont bons. Je ne suis pas surpris que Novak soit toujours en forme et pour­suive toujours l’his­toire en Grand Chelem. C’est bien qu’il soit toujours là, je lui souhaite tout le meilleur », a dans un premier temps déclaré Berdych avant de dési­gner le plus grand adver­saire du Serbe sur ce tournoi. « Je dirais sans aucun doute : seule­ment lui‐même. S’il est capable de rester calme et concentré, et il est super fort dans ce domaine, alors je pense qu’il va gagner le titre. »