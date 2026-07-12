Interrogé par nos confrères de L’Équipe après le sacre de sa joueuse à Wimbledon, Tomas Krupa, l’en­traî­neur de Linda Noskova, a tenu à prévenir cette dernière sur ce qui l’at­tend après cette victoire surprise sur l’un des plus grands tour­nois du monde. Extrait.

En tant que vain­queure de Grand Chelem, un tout nouveau monde s’ouvre à elle. Comment pensez‐vous qu’elle va gérer la tran­si­tion ces prochaines semaines, avec la saison sur dur qui va très vite arriver ?

Elle a déjà obtenu de très bons résul­tats à la fin de l’année dernière, avec des finales à Pékin et Tokyo. Donc c’est tout à fait possible. Mais main­te­nant, elle a une cible dans le dos, donc ce ne sera pas facile pour elle.