Interrogé par nos confrères de L’Équipe après le sacre de sa joueuse à Wimbledon, Tomas Krupa, l’entraîneur de Linda Noskova, a tenu à prévenir cette dernière sur ce qui l’attend après cette victoire surprise sur l’un des plus grands tournois du monde. Extrait.
En tant que vainqueure de Grand Chelem, un tout nouveau monde s’ouvre à elle. Comment pensez‐vous qu’elle va gérer la transition ces prochaines semaines, avec la saison sur dur qui va très vite arriver ?
Elle a déjà obtenu de très bons résultats à la fin de l’année dernière, avec des finales à Pékin et Tokyo. Donc c’est tout à fait possible. Mais maintenant, elle a une cible dans le dos, donc ce ne sera pas facile pour elle.
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 16:16