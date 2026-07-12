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Tomas Krupa, coach de Linda Noskova, prévient : « Maintenant, elle a une cible dans le dos »

Par
Thomas S
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Interrogé par nos confrères de L’Équipe après le sacre de sa joueuse à Wimbledon, Tomas Krupa, l’en­traî­neur de Linda Noskova, a tenu à prévenir cette dernière sur ce qui l’at­tend après cette victoire surprise sur l’un des plus grands tour­nois du monde. Extrait. 

En tant que vain­queure de Grand Chelem, un tout nouveau monde s’ouvre à elle. Comment pensez‐vous qu’elle va gérer la tran­si­tion ces prochaines semaines, avec la saison sur dur qui va très vite arriver ?
Elle a déjà obtenu de très bons résul­tats à la fin de l’année dernière, avec des finales à Pékin et Tokyo. Donc c’est tout à fait possible. Mais main­te­nant, elle a une cible dans le dos, donc ce ne sera pas facile pour elle.

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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