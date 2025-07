Wimbledon a beau être une insti­tu­tion dans le monde du tennis et un tournoi légen­daire, il y a certaines règles qu’on a du mal à comprendre. Et ce n’est pas Tomas Machac qui dira le contraire.

Alors qu’il est actuel­le­ment à la lutte dans un cinquième set de tous les dangers face au qualifié danois, August Holmgren, le joueur tchèque a dû négo­cier pendant de très longues minutes à l’issue du quatrième set pour sortir du court afin de changer ses vête­ments trempés.

Et il a notam­ment utilisé un argu­ment de taille qui a fina­le­ment convaincu les déci­deurs, à savoir l’ar­bitre et le super­vi­seur : « Et si je me chiais dessus ? »

they aren’t letting Machac change clothes in between the fourth and fifth sets



« What if I shit myself ? » he asks.