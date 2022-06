Alejandro Davidovich Fokina aime se compli­quer la tâche.

Alors qu’il menait 7–6, 6–4, 5–4, 40–0 face au favori Hubert Hurkacz, récent vain­queur du tournoi de Halle, l’Espagnol s’est tota­le­ment sabordé, lais­sant carré­ment revenir son adver­saire à deux sets partout avant de fina­le­ment l’emporter d’ex­trême justesse au super tie‐break du cinquième set : 7–6(4), 6–4, 5–7, 2–6, 7–6(8), après 3h30 de match.

Interrogé après cette victoire plus qu’é­tri­quée, le 37e mondiale, certai­ne­ment encore un peu eupho­rique, s’est laissé aller en affir­mant qu’il pouvait battre n’im­porte qui sur une surface qu’il apprécie pour avoir remporté Wimbledon junior en 2017.

« Je ne sais pas comment j’ai gagné ce match. Quand Hurkacz servait à 5–4 au cinquième, je me suis dit que j’al­lais lâcher mes coups pour voir ce qui se passe. Je suis très heureux de la victoire d’au­jourd’hui. Me dire que j’ai battu Hurkacz, ça me donne beau­coup de confiance. Cela signifie beau­coup pour moi. J’ai joué beau­coup de matchs contre des joueurs du top 10 que j’ai perdus. J’ai montré que je pouvais battre n’im­porte qui sur gazon. »